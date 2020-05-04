Министр экономики рассказал, как власти поддержат промышленность

Для восстановления и усиления перспективных направлений отрасли главная задача заключается в создании четких и понятных правил игры для всех участников.

Украинская промышленность производит почти 16% ВВП, однако потенциал этой отрасли гораздо более высокий. Об этом во время консультативной рабочей встречи с профильными ассоциациями заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает Урядовый портал.

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По его словам, для восстановления и усиления перспективных направлений этой отрасли необходимо создать четкие и понятные правила игры для всех участников.

“Эти правила должны базироваться на следующих шагах: предоставление доступа предприятиям к дешевому и долгосрочному финансированию; локализации государственных заказов, то есть, предоставление преференций тем, кто производит в Украине; поддержке экспортного потенциала - в частности, проведение антидемпинговых расследований, усиление работы экспортно-кредитного агентства“, - сказал Петрашко.

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Также, по мнению министра, важной является специальная поддержка тех направлений экономики, которые будут востребованы через 20 или более лет.

Напомним, что Петрашко рассказал, когда Украина почувствует последствия из-за коронавируса. По его словам, Влияние коронавируса на экономику Украины можно будет оценить через 3-6 месяцев. Министр считает, что в первую очередь в Украине пострадает производство.