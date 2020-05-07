В Киеве заработали уже 10 продовольственных рынков - Кличко

Рынки открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности.

В Киеве заработали уже 10 продовольственных рынков depositphotos.com

По состоянию на четверг в Киеве возобновили работу 10 продовольственных рынков. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

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По его информации, на данный момент в Киеве уже начали работать следующие рынки: “Демеевский“, “Маяк“, “Печерский“, “Владимирский“, “Базар на Лесной“, “Феофановский“, “Одесский“, “Илис“, “Выгуровский“ и “Бессарабский“.

В Киеве заработали уже 10 продовольственных рынков t.me/vitaliy_klitschko

“Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности“, - написал Кличко.

Напомним, что по состоянию на среду в Украине открылась большая часть продовольственных рынков - 469 из 872. Об этом во время встречи с представителями микро- и малого бизнеса сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Рынки в Украине были открыты с 1 мая. Согласно постановлению правительства, разрешается работа продуктовых рынков при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных главным санитарным врачом Украины.