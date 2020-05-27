Шмыгаль хочет привлечь к выходу из карантина волонтеров: подробности

Волонтеры будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей.

Шмыгаль хочет привлечь к выходу из карантина волонтеров depositphotos.com

Кабинет министров Украины планирует привлечь к процессу выхода страны из карантина волонтеров. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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По его словам, волонтеры будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей.

“Они также будут информировать их относительно правильного ношения масок, соблюдения социальной дистанции, правил посещения магазинов и заведений питания“, - написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, впервые инициатива по привлечению граждан к общему делу появилась в Италии. Эта страна больше всего в Европе пострадала от пандемии и продемонстрировала сплоченность в борьбе с коронавирусом.

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“Идею уже поддержал президент, а реализовать ее сможет Министерство социальной политики“, - резюмировал премьер.

Напомним, что названы регионы, не готовые к смягчению карантина.