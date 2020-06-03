Украинский аграрный экспорт растет: в Минэкономики озвучили цифры
За январь-май 2020 года экспорт Украиной товаров АПК и пищевой промышленности составил 9,07 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.
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Согласно сообщению, эта сумма на 2%, или 180,3 млн дол больше, чем за соответствующий период 2019 года.
“В структуре экспорта традиционно преобладает продукция растениеводства, в частности, зерновые культуры, масла и продукты переработки“, - уточнили в ведомстве.
Так, по сравнению с предыдущим периодом увеличились поставки на внешние рынки:
- масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового - на 421,3 млн дол (+22,4%);
- ячменя - на 107,6 млн дол (в 2,4 раза);
- пшеницы - на 100 млн дол (+10,3%);
- жмыха, твердых отходов от извлечения растительных жиров и масел - на 44,2 млн дол (+9,2%).
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В Минэкономики также отметили, что в январе-мае 2020 года спрос на украинское масло рапсовое и горчичное увеличился в 18,7 раза.
Напомним, что Украина стала мировым лидером поставок подсолнечного масла.
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