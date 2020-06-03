Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинский аграрный экспорт растет: в Минэкономики озвучили цифры

Комментариев: 2
В январе-мае экспорт товаров АПК и пищепрома превысил 9 млрд долл.
Украинский аграрный экспорт растет: в Минэкономики озвучили цифры
Украинский аграрный экспорт растет: в Минэкономики озвучили цифры
depositphotos.com

За январь-май 2020 года экспорт Украиной товаров АПК и пищевой промышленности составил 9,07 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читай также: Есть не перестанут. Почему наша сельхозпродукция востребована за рубежом

Согласно сообщению, эта сумма на 2%, или 180,3 млн дол больше, чем за соответствующий период 2019 года.

“В структуре экспорта традиционно преобладает продукция растениеводства, в частности, зерновые культуры, масла и продукты переработки“, - уточнили в ведомстве.

Так, по сравнению с предыдущим периодом увеличились поставки на внешние рынки:

  • масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового - на 421,3 млн дол (+22,4%);
  • ячменя - на 107,6 млн дол (в 2,4 раза);
  • пшеницы - на 100 млн дол (+10,3%);
  • жмыха, твердых отходов от извлечения растительных жиров и масел - на 44,2 млн дол (+9,2%).

Читай также: Украина увеличила экспорт агропродукции

В Минэкономики также отметили, что в январе-мае 2020 года спрос на украинское масло рапсовое и горчичное увеличился в 18,7 раза.

Напомним, что Украина стала мировым лидером поставок подсолнечного масла.

Поделись:
Теги: АПК, экспорт, сельхозпродукция, Минэкономики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  03.06.2020, 15:49
Оценка:  +3
гость
МиЗдобулиАфрику 03.06.2020, 15:43,
каким боком тут ты - зарплатный савушкинский баклан из нарасеи?????????????????????????? ???????????????
МиЗдобулиАфрику    03.06.2020, 15:43
Оценка:  -26
МиЗдобулиАфрику
Учитывая тот факт что квоты нам никто не увеличивал,рост этих цифр можно объяснить лишь увеличением экспортных цен.А этим хвастаться не стоит,ведь конкурентоспособность этих товаров на зарубежных рынках снизится.И наверняка цены на эти товары у нас тоже поднимут,ибо барыги не упустят шанс нажиться.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь