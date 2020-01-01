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В Нафтогазе рассказали, как можно будет заменить поставщика газа

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Сегодня процесс перехода к другому поставщику занимает до 110 дней.
В Нафтогазе рассказали, как можно будет заменить поставщика газа
В Нафтогазе рассказали, как можно будет заменить поставщика газа
depositphotos.com

Потребители смогут сменять поставщика природного газа не только в центре обслуживания, но также в режиме онлайн или через уполномоченных агентов. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал руководитель “Газопоставляющей компании “Нафтогаз Украины“ Максим Рабинович.

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По его словам, сегодня процесс смены поставщика длится от 60 до 110 дней. При этом клиент вынужден тратить много времени и усилий, чтобы собрать и подать требующиеся документы.

“Должен быть легкий способ перехода, по сути, в один клик: когда новому поставщику подается минимальное количество документов, он занимается вопросами перевода клиента и когда нет никаких препятствий в виде долгов“, - считает представитель Нафтогаза.

По словам Рабиновича, в ближайшее время НКРЕКУ должна принять постановление, которое упрощает процедуру перехода клиента к другому поставщику газа. Сроки такого перехода должны будут составлять не более 21 дня.

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“На сайте нашей газоснабжающей компании есть форма, в которую нужно будет загрузить три документа - паспорт, код, счет за распределение от облгаза, где указаны адрес и EIC-код. Плюс подать заявку на присоединение. Сейчас требуется оригинал с подписью, который человек должен принести. Наше предложение - делать это с помощью электронной цифровой подписи“, - сказал чиновник.

Напомним, что Нафтогаз будет продавать газ населению через банки и Укрпочту.

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Теги: газ, поставщики, Нафтогаз, НКРЭКУ
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