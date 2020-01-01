По словам Сергея Марченко, после визита миссии можно будет ожидать следующий транш Фонда.

В июле-августе в Украину приедет миссия МВФ - Минфин depositphotos.com

В июле-августе 2020 году ожидается приезд в Украину миссии Международного валютного фонда. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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“Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее в июле. И после этого можем ожидать следующий транш“, - сказал чиновник.

Министр финансов также сказал, что Украина планирует отказаться от заимствований средств Фонда непосредственно в государственный бюджет уже в 2022 году.

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Ранее Сергей Марченко назвал стратегической задачей Министерства финансов избавление от прямого финансирования Международным валютным фондом.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла Постановление об отчете о выполнении закона “О государственном бюджете Украины на 2019 год“. За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.