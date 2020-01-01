Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В июле-августе в Украину приедет миссия МВФ - Минфин

Комментариев: 0
По словам Сергея Марченко, после визита миссии можно будет ожидать следующий транш Фонда.
В июле-августе в Украину приедет миссия МВФ - Минфин
В июле-августе в Украину приедет миссия МВФ - Минфин
depositphotos.com

В июле-августе 2020 году ожидается приезд в Украину миссии Международного валютного фонда. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Читай также: Шмыгаль уточнил особенности новой программы с МВФ

“Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее в июле. И после этого можем ожидать следующий транш“, - сказал чиновник.

Министр финансов также сказал, что Украина планирует отказаться от заимствований средств Фонда непосредственно в государственный бюджет уже в 2022 году.

Читай также: Украина получила первый транш от МВФ

Ранее Сергей Марченко назвал стратегической задачей Министерства финансов избавление от прямого финансирования Международным валютным фондом.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла Постановление об отчете о выполнении закона “О государственном бюджете Украины на 2019 год“. За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

Поделись:
Теги: МВФ, Минфин, транши МВФ, Сергей Марченко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь