В июле-августе в Украину приедет миссия МВФ - Минфин
В июле-августе 2020 году ожидается приезд в Украину миссии Международного валютного фонда. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
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“Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее в июле. И после этого можем ожидать следующий транш“, - сказал чиновник.
Министр финансов также сказал, что Украина планирует отказаться от заимствований средств Фонда непосредственно в государственный бюджет уже в 2022 году.
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Ранее Сергей Марченко назвал стратегической задачей Министерства финансов избавление от прямого финансирования Международным валютным фондом.
Напомним, что Верховная Рада Украины приняла Постановление об отчете о выполнении закона “О государственном бюджете Украины на 2019 год“. За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.
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