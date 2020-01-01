Шмыгаль: "Украинцы привыкли жить в условиях кризиса, это наше преимущество"

По словам премьера, Кабмин планирует увеличить штрафы за пребывание без масок в общественных местах.

Украинцы привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори и воспринимают нынешний коронакризис как часть жизни. Об этом в интервью НВ сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Это наш плюс и огромнейшее преимущество. Мы столько раз были в кризисах, что сегодня кризис начали воспринимать, к сожалению, как часть жизни“, - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, представители украинского бизнеса по-разному оценивают сегодняшний кризис.

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“Некоторые бизнесмены воспринимают как возможность - это оптимистическая часть. Но будем говорить о тех, кто страдает от кризиса, это важнее. Тех, у кого закрыты магазины, рестораны, какие-то сферы развлечений, креативные индустрии - их нужно поддержать, чтобы они сохранили рабочие места. Чтобы люди знали, что наступит время и они вернутся в свои офисы, на съемочные площадки, сцены и в рестораны“, - сказал премьер.

Шмыгаль также сообщил, что Кабмин планирует увеличить штрафы за пребывание без масок в общественных местах и в общественном транспорте, а также наказания для владельцев заведений, где нарушаются карантинные правила.

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“Мы видим, что июнь и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся“, - подытожил премьер.

Напомним, что накануне Кабинет министров предупреждает украинцев о наказаниях за нарушение правил карантина.