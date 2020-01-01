Шмыгаль дал оценку политике Нацбанка: Подробности

По мнению премьера, регулятор еще не полностью использовал свои возможности для разогрева экономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в целом позитивно оценивает деятельность Национального банка Украины по поддержке экономики страны в период кризиса. Об этом глава правительства сообщил в интервью НВ.

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В частности, Шмыгаль отметил уменьшение Нацбанком учетной ставки сначала до 8%, а потом до 6%. При этом, по его словам, регулятор еще не полностью использовал свои возможности для разогрева экономики.

“200 млрд грн, которые сегодня есть в ликвидности банков и фактически не работают в реальном секторе экономики, - это тот ресурс, который необходимо простимулировать и влить в живую экономику в виде дешевых кредитов“, - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, он выступает за предоставление относительно длинных кредитов - “хотя бы на пять и более лет“.

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“Если кредитный ресурс сроком от пяти до десяти лет и менее 10% в гривнах ценой, в идеале 5%, то это будет тот параметр, который очень оживит экономику. Не говоря уже о малом и среднем бизнесе, но и большой, и корпоративный бизнес, и инвестиции сюда придут“, - считает премьер.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цель Кабинета министров Украины - снизить ипотечную ставку до 7, а то и до 5%.