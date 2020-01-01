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Что покупала и продавала Украина в первом полугодии: Данные таможни

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Главным торговым партнером Украины остается Китай.
Что покупала и продавала Украина в первом полугодии: Данные таможни
Что покупала и продавала Украина в первом полугодии: Данные таможни
depositphotos.com

В первом полугодии 2020 года в Украину импортировали товаров более чем на $24,3 млрд. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

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Согласно сообщению, импорт в Украину по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился на $3,4 млрд, или на 12%.

В то же время объем экспорта в январе-июне 2020 года составил $23 млрд. Это на $1,6 млрд (6%) меньше прошлогоднего показателя за первое полугодие.

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По данным Гостаможни, в первые шесть месяцев больше всего импортировали из:

  • Китая - 15% от общего импорта;
  • Германии - 9%;
  • Российской Федерации - 9%.

Что покупала и продавала Украина в первом полугодии: Данные таможни
Что покупала и продавала Украина в первом полугодии: Данные таможни
Государственная таможенная служба Украины

Чаще всего в Украину импортировали:

  • топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные;
  • реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства,и их части;
  • средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и оборудование.

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Главными партнерами по экспорту из Украины выступали:

  • Китай - 13% от общего экспорта;
  • Польша - 6%;
  • Россия - 6%.

Чаще всего Украина экспортировала:

  • зерновые культуры;
  • черные металлы;
  • жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты их переработки, готовые пищевые жиры, воски животного и растительного происхождения.

Что покупала и продавала Украина в первом полугодии: Данные таможни
Что покупала и продавала Украина в первом полугодии: Данные таможни
Государственная таможенная служба Украины

Напомним, что дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-апрель 2020 года составил $674,5 млн, что в 3,1 раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Теги: Импорт, экспорт, внешняя торговля
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