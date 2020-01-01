Главным торговым партнером Украины остается Китай.

Что покупала и продавала Украина в первом полугодии: Данные таможни depositphotos.com

В первом полугодии 2020 года в Украину импортировали товаров более чем на $24,3 млрд. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

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Согласно сообщению, импорт в Украину по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился на $3,4 млрд, или на 12%.

В то же время объем экспорта в январе-июне 2020 года составил $23 млрд. Это на $1,6 млрд (6%) меньше прошлогоднего показателя за первое полугодие.

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По данным Гостаможни, в первые шесть месяцев больше всего импортировали из:

Китая - 15% от общего импорта;

Германии - 9%;

Российской Федерации - 9%.

Что покупала и продавала Украина в первом полугодии: Данные таможни Государственная таможенная служба Украины

Чаще всего в Украину импортировали:

топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные;

реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства,и их части;

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и оборудование.

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Главными партнерами по экспорту из Украины выступали:

Китай - 13% от общего экспорта;

Польша - 6%;

Россия - 6%.

Чаще всего Украина экспортировала:

зерновые культуры;

черные металлы;

жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты их переработки, готовые пищевые жиры, воски животного и растительного происхождения.

Что покупала и продавала Украина в первом полугодии: Данные таможни Государственная таможенная служба Украины

Напомним, что дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-апрель 2020 года составил $674,5 млн, что в 3,1 раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.