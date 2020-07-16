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Курс валют на 17 июля: пике гривны продолжается

Комментариев: 4
Нацбанк установил официальный курс валют на 17 июля.
Нацбанк установил официальный курс валют на 17 июля
Нацбанк установил официальный курс валют на 17 июля
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 17 июля на отметке в 27,27 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 15 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 31,13 грн. Это на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 17 июля:

  • 100 долларов США - 2727 грн (+15 коп.)
  • 100 евро - 3113 грн (+10 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 17 июля: пике гривны продолжается
Курс валют на 17 июля: пике гривны продолжается
НБУ

Курс валют на 17 июля: пике гривны продолжается
Курс валют на 17 июля: пике гривны продолжается
НБУ

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

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Теги: курс валют, евро, доллар, гривна, НБУ
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Комментариев (4)
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СерыйКыць    16.07.2020, 17:09
Оценка:  -2
СерыйКыць
Главное что и российский рубль дорожает.А это говорит о Пэрэмоге над Россией!Ведь чем меньше можно будет купить рублей,тем круче Пэрэмога.Слава Украине!Гыгыгыгыгыроям слава!))))))))))))))
CCS    16.07.2020, 17:34
Оценка:  +1
CCS
Якесь прибабахнуте кацапето. Ги-ги-ка, наче нафта по триста долярів за літр. Чи після обнулєнія головного мозку "всьо стало вокруг голубим і зєльоним"?
Alex_Shadow    16.07.2020, 17:41
Оценка:  0
Alex_Shadow
Ты путинскую логику к здоровым людям не применяй
гость  (аноним)  16.07.2020, 16:46
Оценка:  +1
гость
Нэ дагом жэ випустили в обогот купюгу 1000 гхивэнь?
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