Курс валют на 17 июля: пике гривны продолжается
Нацбанк установил официальный курс валют на 17 июля.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 17 июля на отметке в 27,27 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 15 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 31,13 грн. Это на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 17 июля:
- 100 долларов США - 2727 грн (+15 коп.)
- 100 евро - 3113 грн (+10 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
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