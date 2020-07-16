Нацбанк установил официальный курс валют на 17 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 17 июля на отметке в 27,27 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 15 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 31,13 грн. Это на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 17 июля:

100 долларов США - 2727 грн (+15 коп.)

100 евро - 3113 грн (+10 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 17 июля: пике гривны продолжается НБУ

Курс валют на 17 июля: пике гривны продолжается НБУ

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.