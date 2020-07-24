НБУ оставил учетную ставку на уровне 6% годовых: Названа причина

Предыдущие снижения учетной ставки еще не полностью отразились в стоимости финансовых ресурсов.

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых с 24 июля 2020 года. Об этом сообщил председатель НБУ Кирилл Шевченко. Он напомнил, что это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

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“С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой - оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов к однознаковому уровню“, - пояснил Шевченко.

В Нацбанке также утверждают, что предыдущие снижения учетной ставки еще не полностью отразились в стоимости ресурсов на финансовых рынках.

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“Банки продолжают снижать проценты по кредитам и депозитам. Впрочем, для закрепления ставок на однознаковом уровне участники финансовых рынков должны быть уверенными в последовательной экономической политике и разумном балансе между сдерживанием инфляции и монетарным стимулированием“, - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, что 11 июня Национальный банк Украины объявил о снижении учетной ставки до 6% годовых.