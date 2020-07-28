Замедление падения ВВП стало возможным благодаря улучшению показателей промышленности и торговли.

В июне 2020 года падение ВВП Украины замедлилось до 8% к аналогичному периоду 2019 года. Соответствующие данные инвестиционной группы ICU опубликовал на своей странице в Facebook глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук.

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Согласно сообщению, замедление падения украинской экономики произошло благодаря улучшению показателей промышленности и торговли.

“Достаточно быстрое восстановление внутреннего спроса и мировой экономики увеличивают вероятность лучшего результата для ВВП по итогам года по сравнению с нашим июньским прогнозом (-6.7%)“, - написал аналитик.

Падение украинской экономики замедлится - ICU facebook.com/sergiy.nikolaychuk

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Вместе с тем, по мнению Николайчука, риски дальнейшего восстановления остаются высокими вследствие новых волн заражения COVID-19 в отдельных регионах мира.

Напомним, накануне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко назвал три основных блока, которые смогут стимулировать рост экономики в Украине. По его словам, это - восстановление промышленности, развитие аграрного сектора и привлечение инвестиций.