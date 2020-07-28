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В Украине введена в обращение новая монета: Подробности

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Монета, посвященная городу Дубно, выпущена тиражом в 35 тыс экземпляров.
В Украине введена в обращение новая монета
В Украине введена в обращение новая монета
НБУ

Во вторник, 28 июля, Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету, посвященную центру удельного княжества на Волыни - городу Дубно (Дубен). Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, монета из нейзильбера с рифленым гуртом диаметром 35 мм выпущена тиражом в 35 тыс экземпляров.

На аверсе монеты скульпторы изобразили вверху надпись “Украина“, под которой - малый государственный герб и справа год чеканки монеты - 2020-й. Слева на зеркальном фоне изображен Константин Острожский, справа от которого - герб Острожских и номинал монеты - 5 грн на фоне стилизованного Дубенского замка.

В Украине введена в обращение новая монета
В Украине введена в обращение новая монета
НБУ

Внизу справа на фоне стилизованных волн надпись - “Константин/Острожский“. Логотип Банкнотно-монетного двора НБУ - внизу по центру.

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На реверсе монеты вверху справа - герб Дубно; на зеркальном фоне абриса Дубенского замка изображена композиция из самых интересных культовых сооружений города, внизу справа на зеркальном фоне надписи: “Дубно/920/лет“.

Напомним, что стали известны победители конкурса “Лучшая монета Украины“ за 2019 год.

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Теги: монеты, НБУ, Дубно, нумизматика
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