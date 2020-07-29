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Доллар может утратить статус резервной валюты - Bloomberg

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По мнению аналитиков, об утрате позиций американской валютой свидетельствует рост цены на золото.
Доллар может утратить статус резервной валюты - Bloomberg
Доллар может утратить статус резервной валюты - Bloomberg
depositphotos.com

Аналитики Goldman Sachs Group считают, что положение доллара США в качестве мировой резервной валюты находится под угрозой. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

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В частности, по мнению экспертов, об утрате позиций американской валюты свидетельствует недавний рост цен на золото. Кроме того, аналитики отмечают, что доллар сталкивается с несколькими рисками, а именно:

  • курс Федерального резерва США может сместиться в сторону “инфляционного уклона“;
  • рост политической неопределенности;
  • растущие опасения, связанные с очередным всплеском коронавирусной инфекций в стране.

Накопление задолженности в результате пандемии может привести к эскалации страхов. Рекордное ралли золота отражает растущее беспокойство в отношении мировой экономики. Банк повысил свой 12-месячный прогноз цен на золото с 2 тыс долларов до 2,3 тыс долларов за унцию.

По словам экспертов, падение доллара происходит на фоне исторической сделки стран ЕС, одобривших пакет мер для спасения экономики от коронавируса. Это, в свою очередь, подстегнуло рост евро.

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“Растущий уровень долга в США, который сейчас превышает 80% валового внутреннего продукта страны, и в других странах повышает риск того, что центральные банки и правительства могут допустить ускорение инфляции“, - считают в Goldman Sachs Group.

Напомним, что цены на золото утром 27 июля преодолели отметку 1943 доллара за унцию. Таким образом цена драгоценного металла превысила предыдущий рекорд, установленный в сентябре 2011 года.

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Теги: доллар, валюта, цены на золото
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