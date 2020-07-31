Украина рассчиталась по евробондам на 2 млрд долларов - Минфин

Украина продолжает погашать многомиллиардный государственный долг.

Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов с процентной ставкой 7,253% и погашением в 2033 году. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Читай также: Кабмин обсуждает с международными партнерами реструктуризацию госдолга

Согласно сообщению Минфина, также в четверг Украина объявила о завершении обмена еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2021-2022 годах.

Общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составляет 974,146 млн долларов, а общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении - 1,013,354 млрд долларов.

“Эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга“, - говорится в сообщении.

Читай также: Минфин погасил евробонды на $1 млрд: Подробности

В Минфине уточнили, что сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла $7 млрд “от более 200 инвесторов со всего мира“.

Напомним, что совокупный госдолг Украины за июнь вырос в эквиваленте в нацвалюте на 2,7% до 2,269 млрд грн, в эквиваленте в иностранной валюте - на 3,85% до $85,01 млрд.