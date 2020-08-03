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У компании Укрэнерго появился глава правления: Что о нем известно

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Владимир Кудрицкий с февраля 2020 года исполнял обязанности руководителя компании.
У компании Укрэнерго появился глава правления: Что о нем известно
У компании Укрэнерго появился глава правления: Что о нем известно
facebook.com/vladimir.kudrytskyi

Наблюдательный совет Национальной энергетической компании “Укрэнерго“ на внеочередном заседании назначил на должность главы правления НЭК Владимира Кудрицкого. Об этом сообщается на сайте компании. Согласно сообщению, с февраля 2020 года Кудрицкий исполнял обязанности руководителя Укрэнерго.

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“Высокий уровень профессионализма и разнообразие кандидатов обеспечили прозрачную, честную и существенную конкуренцию между кандидатами. По результатам этого напряженного и кропотливого процесса, наблюдательный совет выбрал и назначил Владимира Кудрицкого как наиболее подходящего требованиям кандидата на должность главы правления“, - говорится в сообщении.

С сентября 2019 года Владимир Кудрицкий занимал должность первого заместителя главы правления. В компанию он пришел в 2016 году, занимал должность заместителя директора по инвестициям.

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До назначения в Укрэнерго Кудрицкий работал директором по развитию компании “Укртранснафта“, был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в международных и украинских компаниях MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР и Grant Thornton.

Напомним, что в середине июня компания “Укрэнерго“ возобновила поставки электроэнергии в Россию и Беларусь.

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Теги: Укрэнерго, госкомпании, кадровые назначения
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