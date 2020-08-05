В инвесткомпаниях спрогнозировали курс гривны на конец 2020 года

Аналитики ожидают продолжения девальвации национальной валюты.

В инвесткомпаниях спрогнозировали курс доллара на конец 2020 года depositphotos.com

Представители инвестиционных компаний допускают девальвацию гривны до 28-29 за доллар на конец 2020 года. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на главу департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергея Николайчука.

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“В своем июньском прогнозе мы закладывали плавное ослабление курса с осени до 28-29 грн за доллар. Как видно из последних дней, гривна движется к этому диапазону быстрее“, - сказал эксперт.

В то же время в группе уточнили, что “остановится гривна на этих позициях или девальвация будет более глубокой - зависит от действий нового руководства НБУ“.

Между тем аналитики Concorde Capital напомнили, что девальвационное давление традиционно усиливается осенью.

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“Мы ожидаем, что обменный курс будет ослабевать и до конца 2020 года достигнет 28,5 грн за доллар. Наш прогноз исходит из того, что поток негативных новостей, которые влияют на ситуацию на валютном рынке, усиливаться не будет“, - отметили в компании.

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В свою очередь эксперты Dragon Capital спрогнозировали, что до конца 2020 года курс гривны ослабнет до 28 за доллар. При этом там обещают пересмотреть прогноз в сторону более глубокой девальвации, “как только будет больше ясности, как будет выглядеть политика НБУ“.

Напомним, что Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком Украины вопросы роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.