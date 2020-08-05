Минфин привлек в бюджет больше 10 млрд грн через ОВГЗ: Подробности

Наибольший интерес у инвесторов вызвали ценные бумаги с длинным сроком обращения.

Минфин привлек в бюджет больше 10 млрд грн через ОВГЗ depositphotos.com

Министерство финансов Украины по итогам размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет 10,25 млрд грн. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

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Согласно сообщению, на аукционе 4 июля Минфин предложил инвесторам три выпуска номинированных в гривне ценных бумаг со сроком обращения 6 месяцев, 1 и 2 года.

“Наибольший спрос инвесторов был сконцентрирован на инструменте с длинным сроком обращения из предложенных инструментов - в двухлетних бумагах“, - говорится в сообщении.

Минфин привлек в бюджет больше 10 млрд грн через ОВГЗ facebook.com/minfin.gov.ua

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По информации Минфина, от размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 1,9 млрд грн, однолетних - 3 млрд грн, двухлетних - 5,3 млрд грн. Средневзвешенная доходность составила 7,74%, 9,2% и 10,25% соответственно.

Напомним, что в конце июля Министерство финансов Украины успешно разместило еврооблигации на $2 млрд.