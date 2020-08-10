Колония пострадала в мае 2019 года от пожара во время бунта осужденных.

В Минюсте показали тюрьму, которая следующей уйдет с молотка Скриншот

Следующей украинской тюрьмой, которая будет продана через аукцион, станет одесская колония №51. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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“Во время запуска “Большой распродажи тюрем“ спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском? Отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов. Вот один из них: колония №51, расположена в городе Одесса, на Люстдорфской дороге, 9. Площадь земельного участка: 5,983 га. Площадь зданий: 14 482 м2. Расстояние до центра: 4 км. Расстояние до моря: 3,5 км“, - написал чиновник.

По словам Малюськи, эта колония пострадала в мае 2019 года от пожара во время бунта осужденных. Из-за повреждений большинство зданий стали непригодными для использования.

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Министр уточнил, что деньги от продажи тюрьмы будут направлены на развитие новой тюремной инфраструктуры и в госбюджет.

Напомним, что в конце июля министр юстиции Денис Малюська анонсировал запуск процесса продажи замороженных и освобожденных украинских тюрем.