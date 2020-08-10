Украина хочет одолжить еще более $3 млрд в 2020 году - Минфин
Сотрудничество с МВФ и льготное финансирование от международных партнеров необходимы Украине в сегодняшней ситуации. Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр финансов Сергей Марченко.
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Он напомнил, что в 2020 году Украина уже получила $2,1 млрд от Международного валютного фонда по новой программе SBA, а также 500 млн евро от ЕС по предыдущей программе макрофинансовой помощи и $50 млн от Всемирного банка.
Однако у нас есть амбициозная цель - перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов. Усилить субъектность и самодостаточность государства.
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Напомним, что в начале июня 2020 года Международный валютный фонд утвердил программу сотрудничества с Украиной на $5 млрд. Размер первого транша от МВФ составил $2,1 млрд.
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