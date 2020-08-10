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Украина хочет одолжить еще более $3 млрд в 2020 году - Минфин

Комментариев: 2
Киев по-прежнему ждет дешевых займов, однако стремится минимизировать зависимость от внешних кредиторов.
Украина хочет одолжить еще более $3 млрд в 2020 году - Минфин
Украина хочет одолжить еще более $3 млрд в 2020 году - Минфин
depositphotos.com

Сотрудничество с МВФ и льготное финансирование от международных партнеров необходимы Украине в сегодняшней ситуации. Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Он напомнил, что в 2020 году Украина уже получила $2,1 млрд от Международного валютного фонда по новой программе SBA, а также 500 млн евро от ЕС по предыдущей программе макрофинансовой помощи и $50 млн от Всемирного банка.

Украина хочет одолжить еще более $3 млрд в 2020 году - Минфин
Украина хочет одолжить еще более $3 млрд в 2020 году - Минфин
facebook.com/minfin.gov.ua
“До конца года мы еще рассчитываем на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, $1,4 млрд от МВФ, предусмотренные двумя пересмотрами программы в этом году, и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС“, - сообщил чиновник.

Однако у нас есть амбициозная цель - перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов. Усилить субъектность и самодостаточность государства.

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Напомним, что в начале июня 2020 года Международный валютный фонд утвердил программу сотрудничества с Украиной на $5 млрд. Размер первого транша от МВФ составил $2,1 млрд.

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Теги: Минфин, кредиты, МВФ, Марченко
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.08.2020, 15:29
Оценка:  0
гость
Где деньги. Зин?Берем, берем кредиты и все время нищие.
Russian-Troll    10.08.2020, 15:40
Оценка:  -22
Russian-Troll
Как нищие? Весь мир же с вами. Разве Европа с Америкой не сделали вас богатыми?
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