Киев по-прежнему ждет дешевых займов, однако стремится минимизировать зависимость от внешних кредиторов.

Украина хочет одолжить еще более $3 млрд в 2020 году - Минфин depositphotos.com

Сотрудничество с МВФ и льготное финансирование от международных партнеров необходимы Украине в сегодняшней ситуации. Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Он напомнил, что в 2020 году Украина уже получила $2,1 млрд от Международного валютного фонда по новой программе SBA, а также 500 млн евро от ЕС по предыдущей программе макрофинансовой помощи и $50 млн от Всемирного банка.

Украина хочет одолжить еще более $3 млрд в 2020 году - Минфин facebook.com/minfin.gov.ua

Однако у нас есть амбициозная цель - перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов. Усилить субъектность и самодостаточность государства.

“До конца года мы еще рассчитываем на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, $1,4 млрд от МВФ, предусмотренные двумя пересмотрами программы в этом году, и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС“, - сообщил чиновник.

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Напомним, что в начале июня 2020 года Международный валютный фонд утвердил программу сотрудничества с Украиной на $5 млрд. Размер первого транша от МВФ составил $2,1 млрд.