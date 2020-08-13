Основным покупателем украинской электрики остается Польша.

Впервые за 6 лет: Украина возобновила экспорт электроэнергии в Беларусь depositphotos.com

Экспорт электроэнергии Украиной в июле 2020 года составил 133 млн кВт-час, что на 30% больше, чем в июне. Об этом сообщается на сайте НЭК “Укрэнерго“.

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Согласно сообщению, 85,7% электроэнергии в июне экспортировалось в Польшу (114 млн кВт-час). При этом объемы экспорта в июле превысили импорт в 6,1 раза.

Впервые за 6 лет: Украина возобновила экспорт электроэнергии в Беларусь ua.energy

Кроме этого, впервые с сентября 2014 года возобновился экспорт электроэнергии в Беларусь. Этот показатель за июль составил 12 млн кВт-час - 9% от общего объема экспорта.

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“Также в июле возобновился экспорт электроэнергии в Румынию и Словакию, который суммарно составляет лишь 1,9% от всего экспорта. Экспорт в энергосистемы России и Молдовы в июле 2020 года не осуществлялся“, - уточнили в Укрэнерго.

Напомним, что Кабинет министров Украины выступает за запрет импорта электрической энергии из России и Беларуси до конца 2021 года.