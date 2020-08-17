Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Падение ВВП Украины во ІІ квартале ускорилось - Госстат

Комментариев: 0
Украинская экономика сократилась почти на 10% по сравнению с І кварталом.
Падение ВВП Украины во ІІ квартале ускорилось - Госстат
Падение ВВП Украины во ІІ квартале ускорилось - Госстат
depositphotos.com

Реальный валовой внутренний продукт Украины во II квартале 2020 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,9%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Читай также: МВФ ухудшил прогноз падения украинской экономики

Также, согласно сообщению Госстата, ВВП Украины во ІІ квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился на 11,4%.

В ведомстве уточнили, что эта оценка является оперативной и сделана с учетом сезонного фактора.

Читай также: Падение украинской экономики замедлится - ICU

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало консенсус-прогноз, согласно которому падение ВВП Украины в 2020 году составит 6% вместо ожидавшихся в апреле 4,2%.

Напомним, что по данным Минэкономики ВВП Украины в первой половине 2020 года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Поделись:
Теги: ВВП, падение экономики, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь