Падение ВВП Украины во ІІ квартале ускорилось - Госстат

Украинская экономика сократилась почти на 10% по сравнению с І кварталом.

Реальный валовой внутренний продукт Украины во II квартале 2020 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,9%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Также, согласно сообщению Госстата, ВВП Украины во ІІ квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился на 11,4%.

В ведомстве уточнили, что эта оценка является оперативной и сделана с учетом сезонного фактора.

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Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало консенсус-прогноз, согласно которому падение ВВП Украины в 2020 году составит 6% вместо ожидавшихся в апреле 4,2%.

Напомним, что по данным Минэкономики ВВП Украины в первой половине 2020 года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.