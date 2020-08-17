Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса - Шмыгаль

Пандемия COVID-19 привела к одной из крупнейших рецессий за последние 70 лет.

В третьем квартале 2020 года экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, коронакризис не только нанес серьезный удар по медицинским системам стран, а и привел к одной из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет.

“Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале: Испания - 22,1%, Великобритания - 21,7%; Франция - 19%; Германия - 11,7%, Украина - 11,4% , США - 9,5%, Польша - 7,9%“, - написал глава правительства.

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Шмыгаль также отметил, что началу восстановления украинской экономики способствовал рост потребления, а также сезонные факторы.

“Положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно“, - добавил премьер.

Напомним, что по данным Госстата реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2020 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,9%.