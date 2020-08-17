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Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса - Шмыгаль

Комментариев: 6
Пандемия COVID-19 привела к одной из крупнейших рецессий за последние 70 лет.
Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса - Шмыгаль
Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса - Шмыгаль
Урядовий портал

В третьем квартале 2020 года экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, коронакризис не только нанес серьезный удар по медицинским системам стран, а и привел к одной из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет.

“Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале: Испания - 22,1%, Великобритания - 21,7%; Франция - 19%; Германия - 11,7%, Украина - 11,4% , США - 9,5%, Польша - 7,9%“, - написал глава правительства.

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Шмыгаль также отметил, что началу восстановления украинской экономики способствовал рост потребления, а также сезонные факторы.

“Положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно“, - добавил премьер.

Напомним, что по данным Госстата реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2020 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,9%.

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Теги: украинская экономика, Шмыгаль, восстановление экономики
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Комментариев (6)
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FPN    17.08.2020, 22:50
Оценка:  -22
FPN
Крокодилы летают?
Летают, но очень-очень низко!!!
гость  (аноним)  17.08.2020, 17:43
Оценка:  0
гость
ананист 1605 крым цэ Украина тому вода там повына буты, зрозумив додик?
Bezfom    17.08.2020, 16:53
Оценка:  -1
Bezfom
Сам придумал сам поверил, в этом месте экономика начнёт восстанавливаться только после того как этот дятел и весь его окружающий сброд вывернут свои карманы, в место того чтобы и дальше повышать заработанную плату чтобы налога больше собирать кося под дурочка)))
Bezfom    17.08.2020, 16:57
Оценка:  0
Bezfom
Придёт к власти какой нибудь хороший дядька, который начнёт стрелять каждую падаль продажную да руки отрубывать вот тогда и жизнь наладится да будет всё как у норм людей а не как здеся)))
гость  (аноним)  17.08.2020, 16:05
Оценка:  -2
гость
ШМЫГАЛЬ, ТВАРЬ КОНЧЕННАЯ, ЧЕЙ КРЫМ?
ВСЕ ЕЩЕ МЕЧТАЕШЬ ДАТЬ ВОДУ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛИ?
Совсемскоро    17.08.2020, 15:55
Оценка:  -21
Совсемскоро
Интересно, давно его эти кошмары мучают?
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