Нацбанк установил официальный курс валют на 26 августа.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 26 августа на отметке в 27,43 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 4 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,40 грн. Это на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 26 августа:

100 долларов США - 2743 грн (+4 коп.)

100 евро - 3240 грн (-6 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 26.08.2020: доллар незначительно дорожает НБУ

Курс валют на 26.08.2020: доллар незначительно дорожает НБУ

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что оснований для резкой девальвации национальной валюты и роста курса доллара до 30 гривен нет.