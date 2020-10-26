Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сбербанк хочет отсудить у завода Укроборонпрома полмиллиарда грн

Комментариев: 1
Речь идет о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии от 2014 года.
Сбербанк хочет отсудить у завода Укроборонпрома полмиллиарда грн
Сбербанк хочет отсудить у завода Укроборонпрома полмиллиарда грн
depositphotos.com

Хозяйственный суд города Киева принял иск “дочки“ российского Сбербанка в Украине к Государственной акционерной холдинговой компании Артем о взыскании задолженности в размере около 500 млн грн. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений.

Читай также: Российский Сбербанк продал украинскую "дочку" незаконно - НБУ

“В заявлении Сбербанка речь идет о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии от 20.01.2014 года в размере 10,216 млн долларов и 203,8 млн грн“, - говорится в сообщении.

Подготовительное заседание состоится в ноябре.

Читай также: НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов

Издание отмечает, что государственная акционерная холдинговая компания Артем - является компанией из структуры Укроборонпрома, которая располагается вдоль улицы Ильенко возле станции метрополитена Лукьяновская. Предприятие специализируется на специальной и авиационной, а также медицинской технике.

Напомним, в мае Национальный банк Украины заявил о нарушениях центробанка и Министерства финансов России при смене структуры собственности украинского дочернего банка российского Сбербанка - АО “Сбербанк“ (Киев).

Поделись:
Теги: Сбербанк, Укроборонпром, суды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Путин-Xyйло    26.10.2020, 17:37
Оценка:  +23
Путин-Xyйло
Давно пора арестовать активы этого "сбербанка" в счет погашения "стоимости Крыма"
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь