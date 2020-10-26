Сбербанк хочет отсудить у завода Укроборонпрома полмиллиарда грн

Речь идет о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии от 2014 года.

Хозяйственный суд города Киева принял иск “дочки“ российского Сбербанка в Украине к Государственной акционерной холдинговой компании Артем о взыскании задолженности в размере около 500 млн грн. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений.

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“В заявлении Сбербанка речь идет о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии от 20.01.2014 года в размере 10,216 млн долларов и 203,8 млн грн“, - говорится в сообщении.

Подготовительное заседание состоится в ноябре.

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Издание отмечает, что государственная акционерная холдинговая компания Артем - является компанией из структуры Укроборонпрома, которая располагается вдоль улицы Ильенко возле станции метрополитена Лукьяновская. Предприятие специализируется на специальной и авиационной, а также медицинской технике.

Напомним, в мае Национальный банк Украины заявил о нарушениях центробанка и Министерства финансов России при смене структуры собственности украинского дочернего банка российского Сбербанка - АО “Сбербанк“ (Киев).