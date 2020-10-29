Основным источником дохода для украинского оборонпрома является продажа противотанковых комплексов.

Известно, кому и сколько Украина продает оружия depositphotos.com

Основными импортерами украинского оружия по результатам 2019 года стали Индия, Саудовская Аравия и Турция. Об этом говорится в материале Экономической правды.

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Отмечается, что с 1992 года и поныне украинский военный экспорт состоит из трех неравнозначных составляющих: поставки новой или складской техники, совместные разработки по конкретным заказам и обслуживание техники и оборудования советского производства.

До 2011 года на первом месте для Украины по прибыльности была продажа авиационной техники, а также предоставление услуг по ее модернизации и ремонту. На втором месте была бронетехника.

“Однако после 2011 года благодаря “танковому прорыву“ (заключение ряда контрактов, в том числе на поставку танков “Оплот“ в Таиланд. - ЭП) торговля бронетехникой вышла на первое место. Третье место традиционно занимала торговля средствами противовоздушной обороны“, - говорится в материале.

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Издание отмечает, что ситуация с экспортом оружия кардинально изменилась после аннексии Россией Крыма и начала военных действий на Донбассе весной 2014 года. Украине самой потребовалось оружие, поэтому все ресурсы военной промышленности были задействованы для решения внутренних проблем.

“Сейчас основным источником дохода для украинской оборонной промышленности является продажа противотанковых комплексов “Корсар“ и “Стугна-П“ (экспортное название “Скиф“), а также других высокоточных боеприпасов от государственного конструкторского бюро “Луч““, - пишет издание.

Напомним, в июне США поставили в Украину новейшие противотанковые ракеты Javelin и вспомогательную технику на сумму $27 млн.