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Разумков анонсировал реакцию Рады на решение КСУ по декларированию

Комментариев: 3
ВР доработает антикоррупционное законодательство с учетом позиции Конституционного суда.
Разумков анонсировал реакцию Рады на решение КСУ по декларированию
Разумков анонсировал реакцию Рады на решение КСУ по декларированию
Верховная Рада Украины/Facebook

На решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным введения уголовной ответственности за недостоверное декларирование оперативно отреагируют Верховная Рада и президент. Об этом в ходе визита в Германию заявил спикер Дмитрий Разумков, сообщает РБК-Украина.

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По его словам, в частности, ВР доработает антикоррупционное законодательство с учетом позиции КСУ. При этом Разумков отметил, что давление недопустимо на любую ветвь власти в Украине.

Если мы исходим из антикоррупционной реформы, она более чем важна для государства.

“Вы видите реакцию наших иностранных партнеров. Она, мягко говоря, достаточно серьезная. И те достижения, которые были сделаны на протяжении нескольких лет ... я говорю и о НАБУ, и о САП, и о Высшем антикоррупционном суде - это все маленькие, но важные шаги в борьбе с коррупцией“, - сказал глава ВР.

Он также рассказал о последствиях решения КСУ.

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“Я уверен, что достаточно быстро будет реакция со стороны парламента и президента. И мы будем на законодательном уровне дорабатывать те механизмы, которые есть на сегодня, для того, чтобы система продолжала работать“, - добавил Разумков.

Напомним, накануне в Евросоюзе, комментируя решение КСУ, заявили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.

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Теги: Разумков, Верховная Рада, КСУ, декларирование
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  30.10.2020, 00:02
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гость
а что не осталось статьи за заведомо неправосудное решение? ах, да у нас же министр... и красные линии... увы
vicinq    29.10.2020, 16:17
Оценка:  +22
vicinq
КСУ это сходка ВОРОВ и преступников...
vicinq    29.10.2020, 16:16
Оценка:  +24
vicinq
Проверка высших чинов на доходы миллиардные кот они судьи не могли объяснить теперь после их КСУ решений никто не может и не имеет права спросить а главное наказать бандитов в мантиях... ЭТО преступление КСУ не суд
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