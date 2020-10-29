Разумков анонсировал реакцию Рады на решение КСУ по декларированию

ВР доработает антикоррупционное законодательство с учетом позиции Конституционного суда.

На решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным введения уголовной ответственности за недостоверное декларирование оперативно отреагируют Верховная Рада и президент. Об этом в ходе визита в Германию заявил спикер Дмитрий Разумков, сообщает РБК-Украина.

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По его словам, в частности, ВР доработает антикоррупционное законодательство с учетом позиции КСУ. При этом Разумков отметил, что давление недопустимо на любую ветвь власти в Украине.

Если мы исходим из антикоррупционной реформы, она более чем важна для государства.

“Вы видите реакцию наших иностранных партнеров. Она, мягко говоря, достаточно серьезная. И те достижения, которые были сделаны на протяжении нескольких лет ... я говорю и о НАБУ, и о САП, и о Высшем антикоррупционном суде - это все маленькие, но важные шаги в борьбе с коррупцией“, - сказал глава ВР.

Он также рассказал о последствиях решения КСУ.

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“Я уверен, что достаточно быстро будет реакция со стороны парламента и президента. И мы будем на законодательном уровне дорабатывать те механизмы, которые есть на сегодня, для того, чтобы система продолжала работать“, - добавил Разумков.

Напомним, накануне в Евросоюзе, комментируя решение КСУ, заявили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.