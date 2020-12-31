Киев не признал результатов президентских выборов в соседнем государстве в августе 2020 года.

Нефтепродукты из Литвы теперь поступают в Украину в обход Беларуси depositphotos.com

Отныне нефтепродукты с нефтеперерабатывающего завода Мажейкяй в Литве поставляются в Украину в обход территории Беларуси по новому железнодорожному маршруту через Польшу. Об этом говорится в официальном сообщении польского нефтяного концерна PKN Orlen, который является владельцем этого НПЗ и управляет им через дочернюю компанию Orlen Lietuva, сообщает Укринформ.

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“Маршрут через Польшу является альтернативой для нынешнего, который ведет через Беларусь. Первая партия нефтепродуктов с НПЗ в Мажейкяй уже доставлена по новому маршруту потребителям в Украине“, - говорится в сообщении.

НПЗ в литовском Мажейкяй поставляет нефтепродукты на рынки Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши. Предприятие является крупнейшим экспортером и налогоплательщиком в Литве, генерируя 15% поступлений в бюджет страны.

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Стоит отметить, что поставки нефтепродуктов из Литвы в Украину в 2019 году выросли на 9,4% (до 499 тыс. тонн), а доля литовского топлива на украинском рынке ДТ выросла до 7,1%.

Напомним, в сентябре 2020 года импорт бензинов в Украину составил 100,2 тыс т, что на 20% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (125,7 тыс т).