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Нефтепродукты из Литвы теперь поступают в Украину в обход Беларуси

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Киев не признал результатов президентских выборов в соседнем государстве в августе 2020 года.
Нефтепродукты из Литвы теперь поступают в Украину в обход Беларуси
Нефтепродукты из Литвы теперь поступают в Украину в обход Беларуси
depositphotos.com

Отныне нефтепродукты с нефтеперерабатывающего завода Мажейкяй в Литве поставляются в Украину в обход территории Беларуси по новому железнодорожному маршруту через Польшу. Об этом говорится в официальном сообщении польского нефтяного концерна PKN Orlen, который является владельцем этого НПЗ и управляет им через дочернюю компанию Orlen Lietuva, сообщает Укринформ.

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“Маршрут через Польшу является альтернативой для нынешнего, который ведет через Беларусь. Первая партия нефтепродуктов с НПЗ в Мажейкяй уже доставлена по новому маршруту потребителям в Украине“, - говорится в сообщении.

НПЗ в литовском Мажейкяй поставляет нефтепродукты на рынки Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши. Предприятие является крупнейшим экспортером и налогоплательщиком в Литве, генерируя 15% поступлений в бюджет страны.

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Стоит отметить, что поставки нефтепродуктов из Литвы в Украину в 2019 году выросли на 9,4% (до 499 тыс. тонн), а доля литовского топлива на украинском рынке ДТ выросла до 7,1%.

Напомним, в сентябре 2020 года импорт бензинов в Украину составил 100,2 тыс т, что на 20% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (125,7 тыс т).

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Теги: нефтепродукты, поставки нефти, Литва, импорт
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  04.01.2021, 03:43
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Раздавить лукавого таракана!
гость  (аноним)  03.01.2021, 14:35
Оценка:  0
гость
Давно пора от греха(Лукашенко)подальше.
гость  (аноним)  02.01.2021, 18:12
Оценка:  +2
гость
Одни нацики поставляют другим нацикам...надеюсь, что вы, как и обещали, этот бенз себе по венам пустите...дебилы бандерожопые.
гость  (аноним)  02.01.2021, 10:49
Оценка:  +1
гость
дебилы
ВАХА  (аноним)  31.12.2020, 13:55
Оценка:  +1
ВАХА
Ёпта XOXлы радость. Да хоть через вротердам.
гость  (аноним)  31.12.2020, 12:30
Оценка:  +4
гость
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Возрадуемся вместе!
гость  (аноним)  31.12.2020, 12:28
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гость
Не хоцца верить шо Биролусы лягли под казламордых фашистских педерастов.
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