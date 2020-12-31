Доходы госбюджета Украины-2020 превысили план: Названы цифры

Налоговые и таможенные поступления оказались большими запланированных в среднем на четверть.

Доходы государственного бюджета Украины в 2020 году составили 1,075 трлн грн, что на 1,5% превышает ожидаемый показатель и на 7,7% - показатель предыдущего года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

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Согласно ее информации, общий фонд госбюджета в 2020 году получил 877,6 млрд грн, что на 2,2% выше плана, но на 0,3% отстает от показателя в 2019 году. При этом в декабре доходы общего фонда были на 18,2% ниже декабря-2019 и составили 71,6 млрд грн, что на 27,6% больше плана.

Таможня в декабре 2020 года принесла в госбюджет 32,6 млрд грн, что на 23,5% выше ожидаемого уровня и на 7,5% - показателя декабря-2019. В целом по итогам прошлого года таможенные поступления составили почти 297 млрд грн, отстав от ожидаемого уровня на 8,8%, а от показателя предыдущего года - на 7,2%.

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"При этом декабрьские налоговые поступления на 25,4% отстают от показателя за декабрь-2019, хотя превышают план на 2020 год на 28,8% - этот показатель по итогам года составил 34,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Госказначейства остатки средств на Едином казначейском счете Украины по состоянию на 1 января 2021 года составляли 12 млрд грн. При этом месяцем ранее этот показатель составлял 19,8 млрд, то есть на 40,4% больше.