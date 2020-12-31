Две украинские АЭС могут полностью законсервировать - замглавы комитета ВР

На днях Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси.

Возобновление Украиной импорта электроэнергии из России и Беларуси угрожает полной консервацией производства на Ривненской и Южноукраинской атомных электростанциях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ услуг Алексей Кучеренко.

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Он напомнил, что с 3 января Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси. Также вновь открыта возможность поставок из России.

"Сейчас поставки составляют 4 млн кВт часов. Столько производит один блок Ривненской АЭС за 9-10 часов полной нагрузки. Поставка возобновилась после того как в Беларуси начала работу атомная электростанция, построенная Россией (Росатомом), - написал Кучеренко.

Лукашенко некуда сбывать это электричество. Потому что все партнеры Украины - Польша, Литва, Латвия - принципиально отказались от импорта электроэнергии с этой АЭС от режима Лукашенко. И только Украина наоборот открыла границы.

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Кучеренко также отметил, что Украине не нужен импорт электроэнергии, поскольку "она способна полностью себя обеспечивать и экспортировать".

Напомним, на днях стало известно, что процедура подписания соглашения о строительстве энергомоста из Украины в Европу, за счет которого запланирован экспорт электроэнергии с блока №2 Хмельницкой АЭС, перенесено на середину 2021 года.