Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Две украинские АЭС могут полностью законсервировать - замглавы комитета ВР

Комментариев: 8
На днях Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси.
Две украинские АЭС могут полностью законсервировать - замглавы комитета ВР
Две украинские АЭС могут полностью законсервировать - замглавы комитета ВР
rnpp.rv.ua

Возобновление Украиной импорта электроэнергии из России и Беларуси угрожает полной консервацией производства на Ривненской и Южноукраинской атомных электростанциях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ услуг Алексей Кучеренко.

Читай также: Строительство энергомоста Украина-Европа отложено - СМИ

Он напомнил, что с 3 января Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси. Также вновь открыта возможность поставок из России.

"Сейчас поставки составляют 4 млн кВт часов. Столько производит один блок Ривненской АЭС за 9-10 часов полной нагрузки. Поставка возобновилась после того как в Беларуси начала работу атомная электростанция, построенная Россией (Росатомом), - написал Кучеренко.

Лукашенко некуда сбывать это электричество. Потому что все партнеры Украины - Польша, Литва, Латвия - принципиально отказались от импорта электроэнергии с этой АЭС от режима Лукашенко. И только Украина наоборот открыла границы.

Читай также: Украина снова начала поставлять электричество из Беларуси

Кучеренко также отметил, что Украине не нужен импорт электроэнергии, поскольку "она способна полностью себя обеспечивать и экспортировать".

Напомним, на днях стало известно, что процедура подписания соглашения о строительстве энергомоста из Украины в Европу, за счет которого запланирован экспорт электроэнергии с блока №2 Хмельницкой АЭС, перенесено на середину 2021 года.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
БРОКЕР_666    06.01.2021, 15:43
Оценка:  +5
БРОКЕР_666
замглавы ком-вр, ну прям не выперднул, а как хyем по-роялю стукнул
FriendLoki    06.01.2021, 15:42
Оценка:  -22
FriendLoki
Консервация... устаревание... заброшенность... разрушение... заражение...
freedom7777    06.01.2021, 15:26
Оценка:  -24
freedom7777
Зачем нам энергетика по 60 копеек , если Ахметки солнечная энергетика , ему же нужно бабки подымать.
гость  (аноним)  06.01.2021, 15:11
Оценка:  -2
гость
Наверно, здесь самый главный вопрос: что дешевле? Потому что лозунгами сыт не будешь.
Голый патриотизм никого и никогда не накормил (за исключением организаторов - эти не похудеют).
гость  (аноним)  06.01.2021, 14:41
Оценка:  +2
гость
Одни б.арыги и откатчики при власти. Вытаскивают безумное бабло через солнцеэнергию, поднимают тарифы, закрывают рабочие места на наших АЭС - мало, еще и покупают, вротердам им всем! А куда топливо денут после консервации? Здравствуй новый Чернобыль...
TRIGER25    06.01.2021, 14:27
Оценка:  +17
TRIGER25
Это новый "экономический рост" нового правительства )) мы имеем своей элктроэнергии ну просто завались - но мы консервируем свои АЭС и покупаем ее у РФ и Беларуси. Хвала роялю !
гость  (аноним)  06.01.2021, 14:27
Оценка:  +3
гость
возникаем вопрос -зачем?
Russian-Troll    06.01.2021, 14:52
Оценка:  -25
Russian-Troll
Европеизация без уничтожения сколько либо значимой промышленности не возможна. Взгляните на Латвию, вы там же будете. Ригас балзамс и проституция. Вот и все что ес разрешил латышам оставить. Ну зато дышать будете свободным воздухом.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь