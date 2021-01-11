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В Украине вводится в оборот монета, посвященная Агатангелу Крымскому

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Монета номиналом 2 гривны выпущена тиражом 35 тысяч штук.
В Украине вводится в оборот монета, посвященная Агатангелу Крымскому
В Украине вводится в оборот монета, посвященная Агатангелу Крымскому
НБУ

С 12 января 2021 года в Украине вводятся в обращение памятная монета “Агатангел Крымский“. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, монета номиналом 2 гривны выполнена из нейзильбера. Ее диаметр - 31 мм. Тираж монеты - 35 тысяч штук.

В Украине вводится в оборот монета, посвященная Агатангелу Крымскому
В Украине вводится в оборот монета, посвященная Агатангелу Крымскому
НБУ

"Посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук и одном из первых академиков - Агатангелу Ефимовичу Крымскому", - говорится в сообщении.

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"Свободно владея почти шестьюдесятью языками, преимущественно восточными, а также зная все диалектные особенности украинского языка, внес значительный вклад в украинское востоковедение и украинистику. Уникальность А. Крымского как феномена в мировой культуре была отмечена решением Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО о внесении этой выдающейся личности в список выдающихся деятелей человечества", - добавили в Нацбанке.

Напомним, с 4 января 2021 года нумизматическую продукцию Национального банка можно приобрести онлайн круглосуточно и без выходных в интернет-магазине НБУ.

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Теги: НБУ, монеты, нумизматика
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