Рынок земли: В Минэкономики обещают аграриям "справедливую цену"

Кабмин обновил Порядок проведения нормативной денежной оценки сельхозземель.

Кабинет министров Украины обновил Порядок проведения нормативной денежной оценки сельхозземель. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Согласно сообщению, это означает, что владельцы земель получили возможность обновления технической документации по оценке земельных участков.

По словам главы ведомства Игоря Петрашко, полная нормативно-денежная оценка земель по всей территории Украины была проведена еще в 2018 году. При этом со временем состояние земель и свойства грунтов могут меняться.

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"Мы услышали пожелания аграриев предоставить им возможность обновлять оценку своих земельных участков и внесли определенные изменения, что обеспечит справедливую цену на землю и эффективную реализацию земельной реформы", - сказал Петрашко.

Напомним, ранее в этом месяце министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сообщил, что вопрос продажи украинской земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решен на общенациональном референдуме. Голосование пройдет в течение ближайших трех лет.