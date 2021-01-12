Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рынок земли: В Минэкономики обещают аграриям "справедливую цену"

Комментариев: 0
Кабмин обновил Порядок проведения нормативной денежной оценки сельхозземель.
Рынок земли: В Минэкономики обещают аграриям "справедливую цену"
Рынок земли: В Минэкономики обещают аграриям "справедливую цену"
depositphotos.com

Кабинет министров Украины обновил Порядок проведения нормативной денежной оценки сельхозземель. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читай также: Продажа земли иностранцам: В Кабмине рассказали, когда ждать референдума

Согласно сообщению, это означает, что владельцы земель получили возможность обновления технической документации по оценке земельных участков.

По словам главы ведомства Игоря Петрашко, полная нормативно-денежная оценка земель по всей территории Украины была проведена еще в 2018 году. При этом со временем состояние земель и свойства грунтов могут меняться.

Читай также: Опрос показал отношение украинцев к открытию рынка земли

"Мы услышали пожелания аграриев предоставить им возможность обновлять оценку своих земельных участков и внесли определенные изменения, что обеспечит справедливую цену на землю и эффективную реализацию земельной реформы", - сказал Петрашко.

Напомним, ранее в этом месяце министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сообщил, что вопрос продажи украинской земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решен на общенациональном референдуме. Голосование пройдет в течение ближайших трех лет.

Поделись:
Теги: рынок земли, украинские аграрии, Минэкономики, цены на землю
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь