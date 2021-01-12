НБУ повышает требования к незащищенным потребкредитам: Подробности

В Нацбанке надеются увеличить "устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям".

Национальный банк Украины вводит повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов банков. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, повышение пройдет в два этапа: до 125% - на 1 июля 2021 года и до 150% - на 1 января 2022 года. В НБУ считают, что такое повышение будет способствовать созданию банками надлежащего запаса капитала для покрытия неожиданных потерь от ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов.

Качество этого портфеля сильно зависит от изменения макроэкономических условий, а эта особенность может недооцениваться банками при определении ожидаемых убытков по таким кредитам.

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"Введение повышенных весов риска увеличит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков, будет способствовать сохранению финансовой стабильности. В то же время сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной", - говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, Национальный банк Украины установил дополнительные требования к договорам о предоставлении финансовых услуг.