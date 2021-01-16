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Шмыгаль пообщался с премьером Латвии: О чем шла речь

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По словам главы правительства, латвийский рынок имеет важное значение для украинской продукции.
Шмыгаль пообщался с премьером Латвии
Шмыгаль пообщался с премьером Латвии
Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Латвийской Республики Кришьянис Кариньш провели видеовстречу, во время которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщается на Правительственном портале.

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В частности, Шмыгаль отметил результативность 8-го заседания Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, которое удалось провести, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в мире.

"Уверен, что достигнутые на заседании комиссии договоренности и их практическое воплощение будет способствовать дальнейшей активизации наших экономических отношений. Ведь латвийский рынок имеет важное значение для украинской продукции, в частности пищевой и перерабатывающей промышленности", - отметил украинский премьер.

Шмыгаль пообщался с премьером Латвии
Шмыгаль пообщался с премьером Латвии
Правительственный портал

Премьер-министр Украины также предложил латвийской стороне продолжить работу по привлечению дополнительного грузопотока и созданию максимально благоприятных условий при осуществлении перевозок грузов.

Также Шмыгаль отметил, что Украина продолжает комплексно реформировать энергетическую отрасль.

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"В соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС мы, в частности, делаем акцент на развитии сфер энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, расширении двустороннего сотрудничества в рамках синхронизации энергосистемы Украины с ENTSO-E, а также на усилении киберзбезпекы объектов критической инфраструктуры в энергетическом секторе", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее на этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Киеве провел встречу с президентом Республики Молдова Майей Санду.

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Теги: Шмыгаль, Латвия, международные отношения, премьеры
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