Цены на нефть на 20.01.2021: топливо продолжает дорожать

"Черное золото" растет в цене на оптимизме вокруг экономики США.

Мировые цены на нефть элитных марок в среду продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: Цены на нефть: Всемирный банк дал прогноз на ближайшие два года

Так, по состоянию на 7:45 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 0,61% - до 56,24 доллара за баррель. В то же время цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,7% - до 53,35 доллара за баррель.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с состоянием экономики США - крупнейшим потребителем нефти в мире. Участники торгов ожидают, что новая администрация США продолжит вводить новые меры поддержки в период кризиса.

Читай также: Украина и Беларусь продлили договор на транзит нефти на 2021 год

В частности, рынки обратили внимание на слова кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки экономики. Под первым пакетом Йеллен подразумевала законопроект о поддержке экономики на $1,9 трлн, который предложил избранный президент Джо Байден и поддержали лидеры демократов в конгрессе.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка мировые цены на нефть в 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, при этом в 2022 году “черное золото подорожает до 50 долларов за баррель.