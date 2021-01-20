В Нафтогазе предлагают составить список "уязвимых потребителей": Детали

По словам Коболева, в будущем это позволит избегать проблем со слишком стремительным ростом цены на газ.

В Украине необходимо создать единую информационную базу уязвимых потребителей, которая будет содержать полную информацию об их доходах, объемах и стоимости потребляемого природного газа. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Наша идеология, которую мы продвигаем уже на протяжении шести лет, состоит в следующем: если есть уязвимый потребитель, дайте ему деньги. Так делают во всех развитых странах. Мы считаем критически важным создать информационную базу, которая позволит государству всех уязвимых потребителей идентифицировать, привязать их к конкретному потреблению газа и им помочь", - сказал Коболв.

И это в будущем позволит нам избегать проблем со слишком стремительным ростом цены.

При этом Коболев подчеркнул, что на сегодня основным препятствием для предоставления гражданам субсидий в денежной форме является отсутствие информации о том, какие категории потребителей являются уязвимыми и почему, каковы у них объемы потребления газа и какова их стоимость, а также какое у них соотношение между доходами и стоимость потребляемого газа.

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"Если бы сейчас государство решило дать этим людям деньги, даже у тех же социальных служб возник бы банальный вопрос: а можно ли дать счета этих потребителей? А можно ли их идентифицировать, чтобы мы знали, кому и сколько денег нужно отдать, чтобы поддержать этих людей. К сожалению, на данный момент система к этому не готова", - отметил глава НАК.

Напомним, накануне Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 украинских компаний.