Семья Луценко получила от сына подарок за 170 тысяч гривен
Соответствующие изменения внесены в декларации.
Семья генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок на сумму 170 тысяч гривен. Об этом сообщает УП.
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Соответствующие изменения имущественного положения отражены в декларациях чиновников.
Отмечается, что 2 января семья Луценко получила подарок в неденежной форме от Александра Луценко.
Как известно, у Луценко есть два сына: Александр, 1989 года рождения и Виталий, 1999 года рождения.
Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура взялась за ПриватБанк.
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