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Семья Луценко получила от сына подарок за 170 тысяч гривен

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Соответствующие изменения внесены в декларации.
В семье Луценко 2 сына
В семье Луценко 2 сына
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Семья генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок на сумму 170 тысяч гривен. Об этом сообщает УП.

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Соответствующие изменения имущественного положения отражены в декларациях чиновников.

Отмечается, что 2 января семья Луценко получила подарок в неденежной форме от Александра Луценко.

Как известно, у Луценко есть два сына: Александр, 1989 года рождения и Виталий, 1999 года рождения.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура взялась за ПриватБанк.

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Теги: луценко, подарок, декларация
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