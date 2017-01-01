"Дочка" международного аудитора PwC подала в суд на Нацбанк
Украинское дочернее предприятие PwC обратилось в Окружной админсуд Киева с иском против Национального банка Украины.
Аудиторская фирма ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит), дочернее предприятие международной компании PwC, подала в Окружной административный суд Киева иск против Национального банка Украины. Информация об иске размещена в Реестре судебных решений.
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ПрайсвотерхаусКуперс требует признать противоправным и отменить некий индивидуальный акт, признать противоправными действия и обязать совершить действия. При этом, о каких конкретно действиях идет речь, не сообщается.
Суд принял исковое заявление к рассмотрению, открыл производство в деле и назначил подготовительное заседание на 19 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось о том, что НБУ выдал ПриватБанку 2,3 млрд грн рефинансирования.
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