В Госказначействе оценили вероятность дефолта

Заявление о вероятности дефолта в ближайшем будущем в Украине сделала председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

В Украине дефолта не будет - считают чиновники depositphotos.com

Дефолта в Украине не будет. Об этом во вторник, 20 февраля, заявили в Государственной казначейской службе, сообщает УНН.

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Как отмечается, такое заявление сделала во время публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

“Дефолта не будет. Мы проводим платежи в пределах бюджетной росписи“, - подчеркнула она.

Напомним, госдолг Украины перевалил за два триллиона гривен.