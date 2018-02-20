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В Госказначействе оценили вероятность дефолта

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Заявление о вероятности дефолта в ближайшем будущем в Украине сделала председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.
В Украине дефолта не будет - считают чиновники
В Украине дефолта не будет - считают чиновники
depositphotos.com

Дефолта в Украине не будет. Об этом во вторник, 20 февраля, заявили в Государственной казначейской службе, сообщает УНН.

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Как отмечается, такое заявление сделала во время публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

“Дефолта не будет. Мы проводим платежи в пределах бюджетной росписи“, - подчеркнула она.

Напомним, госдолг Украины перевалил за два триллиона гривен.

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Теги: бюджет, экономика, дефолт, Госказначейство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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para-trooper    20.02.2018, 19:49
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para-trooper
А заголовок Бигмир втулил противоположный цитируемому тексту ниже )))
В цитате же однозначно сказано "Дефолта не будет. "
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