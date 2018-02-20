В Госказначействе оценили вероятность дефолта
Заявление о вероятности дефолта в ближайшем будущем в Украине сделала председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.
Дефолта в Украине не будет. Об этом во вторник, 20 февраля, заявили в Государственной казначейской службе, сообщает УНН.
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Как отмечается, такое заявление сделала во время публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.
“Дефолта не будет. Мы проводим платежи в пределах бюджетной росписи“, - подчеркнула она.
Напомним, госдолг Украины перевалил за два триллиона гривен.
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В цитате же однозначно сказано "Дефолта не будет. "