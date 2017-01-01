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В Украине 16 банков завершили январь с убытком

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В стране 16 банков завершили январь с убытком, общая сумма которого составила 1,668 миллиарда гривен. В том числе наибольший убыток получили Укрэксимбанк.
В Украине 68 работающих банков получили прибыль
В Украине 68 работающих банков получили прибыль
depositphotos.com

По итогам января 2018 года 68 работающих в Украине банков получили прибыль на общую сумму 3,012 миллиарда гривен. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает УНИАН со ссылкой на НБУ.

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Согласно приведенным данным, наибольший показатель прибыли у ПриватБанка (1,105 миллиарда гривен), Райффайзен Банка Аваль (451,6 миллиона гривен) и УкрСиббанка (231,1 миллиона гривен).

В то же время 16 банков завершили январь с убытком, общая сумма которого составила 1,668 миллиарда гривен. В том числе наибольший убыток получили Укрэксимбанк (455 миллионов гривен), Укрсоцбанк (445,8 миллиона гривен) и неплатежеспособный банк Финансовая инициатива (349,5 миллиона гривен).

В целом, как отметил регулятор, прибыль банковской системы за январь составила 1,344 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось о том, что Минфин хочет сократить долю госбанков на рынке.

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Теги: банки, НБУ, банки Украины, прибыль, убытки
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Источник: korrespondent.net

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