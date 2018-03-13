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В Украине подорожали яйца и мясо

Комментариев: 5
Цены на яйца выросли на 50,9% по сравнению с февралем прошлого года, на мясо - на 26,6%. В целом продукты питания в стране за год подорожали на 17,9%.
В Украине выросли цены на яйца и мясо
В Украине выросли цены на яйца и мясо
depositphotos.com

В Украине в феврале 2018 года цены на яйца выросли на 50,9% по сравнению с февралем прошлого года, на мясо - на 26,6%. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики Украины, пишет УНИАН.

Отмечается, что по сравнению с январем этого года стоимость яиц уменьшилась на 1,6%, а мяса - на 0,3%.

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Цены на фрукты в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года выросли на 43,8%, на овощи - увеличились на 19,4%. По сравнению с январем цены на фрукты и овощи выросли на 6,8% и 1,5% соответственно. 

Также сообщается, что цена на хлеб за год выросла на 18,4%. В феврале по сравнению с январем цена на хлеб увеличилась на 1,6%. 

В целом цены на продукты питания за год выросли на 17,9%.

Ранее сообщалось о том, что украинцы тратят на продукты меньше всех в Европе.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Украина, Мясо, цена, яйца, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  13.03.2018, 15:32
Оценка:  0
гость
КАЦАПЫ, ПРОСРАВШИЕСЯ НИЖЕ, ИДИТЕ НАКУЙ!
гость  (аноним)  13.03.2018, 14:29
Оценка:  +2
гость
И тишина ни одного из патриотов нет, молчат. Ну да это де не про Россию новость.))))))
гость  (аноним)  13.03.2018, 12:36
Оценка:  +1
гость
Это шо, йобари ноне в цене, да и качки по ходу тоже на пятки наступают? Ай да нележная, ну эовсим гейропа!
гость  (аноним)  13.03.2018, 12:16
Оценка:  +1
гость
И Путин виноват, и Сталин виноват, и Хмельницкий виноват, и Садам Хусейн виноват... )))
гость  (аноним)  13.03.2018, 12:04
Оценка:  +2
гость
Самая главная в Европе страна подорожалка... Каждый день подорожало подорожало, не страна а зона!
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