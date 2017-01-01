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Тигипко снова возглавил ТАСкомбанк

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Сергея Тигипко снова назначили председателем правления ТАСкомбанка.
Тигипко назначен сроком на три года
Тигипко назначен сроком на три года
facebook.com/Tigipko

Наблюдательный совет ТАСкомбанка вчера, 12 марта, назначил председателем правления Сергея Тигипко.

В течение последних 11 месяцев он занимал должность председателя набсовета.

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Тигипко назначен сроком на три года и приступит к выполнению обязанностей на следующий рабочий день после согласования Национальным банком его вступления на указанную должность.

До согласования кандидатуры СергеяТигипко Национальным банком Украины исполняющим обязанности предправления ТАСкомбанка будет Владимир Дубей.

Сергей Тигипко уже был председателем правления банка с января 2016 по апрель 2017 года. После этого он стал главой набсовета, а его места заняла Екатерина Мелеш.

Ранее сообщалось о том, что санкции США могут помешать белорусам купить Сбербанк Украина.

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Теги: тигипко, ТАСкомбанк
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Источник: Liga.net

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