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Импорт свинины в Украину вырос вдвое

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Импорт свинины в страну увеличился в два раза - до 993 тонн совокупной стоимостью $1,6 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Импорт свинины в Украину вырос в два раза
Импорт свинины в Украину вырос в два раза
depositphotos.com

Украина в январе-феврале импортировала почти 1000 т свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, такие объемы более чем вдвое превышают показатели аналогичного периода 2017 года. Об этом в среду, 14 марта, сообщили в Ассоциации свиноводов Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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Так, в течение зимних месяцев в страну завезли 993 т свежей, охлажденной и мороженой свинины совокупной стоимостью 1,6 млн долл. США.

В тройке самых активных поставщиков свинины за этот период оказались Канада, Дания и Польша.

При этом отмечается, что экспорт украинской свинины сократился в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более 57% свинины было отправлено в Гонконг, а в Грузию Украина экспортировала только 20% всего объема.

Ранее сообщалось о том, что украинцы тратят на продукты меньше всех в Европе.

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Теги: Польша, Мясо, Канада, Дания, Импорт, свиньи, свинина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.03.2018, 16:40
Оценка:  +2
гость
Надо же дожили: свиньи свиней импортируют!
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