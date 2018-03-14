Импорт свинины в Украину вырос вдвое

Импорт свинины в страну увеличился в два раза - до 993 тонн совокупной стоимостью $1,6 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт свинины в Украину вырос в два раза depositphotos.com

Украина в январе-феврале импортировала почти 1000 т свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, такие объемы более чем вдвое превышают показатели аналогичного периода 2017 года. Об этом в среду, 14 марта, сообщили в Ассоциации свиноводов Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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Так, в течение зимних месяцев в страну завезли 993 т свежей, охлажденной и мороженой свинины совокупной стоимостью 1,6 млн долл. США.

В тройке самых активных поставщиков свинины за этот период оказались Канада, Дания и Польша.

При этом отмечается, что экспорт украинской свинины сократился в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более 57% свинины было отправлено в Гонконг, а в Грузию Украина экспортировала только 20% всего объема.

Ранее сообщалось о том, что украинцы тратят на продукты меньше всех в Европе.