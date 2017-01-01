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Верховная Рада назначила главу Счетной палаты

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Валерий Пацкан назначен главой Счетной палаты.
Депутаты проголосовали за Пацкана
Депутаты проголосовали за Пацкана
depositphotos.com

Верховная Рада назначила депутата Валерия Пацкана главой Счетной палаты. Как передает корреспондент LIGA.net, такое предложение поддержали 309 депутатов.

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В новый состав Счетной палаты, по решению парламента, вошли Виктор Богун, Андрей Дидык, Ирина Иванова, Андрей Майснер, Василий Невидомый, Цезарь Огонь, Александр Яременко и Игорь Яремчук.

Ранее сообщалось о том, что главой НБУ стал Яков Смолий.

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Теги: валерий пацкан, счетная палата, верховная рада
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Источник: Liga.net

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