Верховная Рада назначила главу Счетной палаты
Валерий Пацкан назначен главой Счетной палаты.
Верховная Рада назначила депутата Валерия Пацкана главой Счетной палаты. Как передает корреспондент LIGA.net, такое предложение поддержали 309 депутатов.
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В новый состав Счетной палаты, по решению парламента, вошли Виктор Богун, Андрей Дидык, Ирина Иванова, Андрей Майснер, Василий Невидомый, Цезарь Огонь, Александр Яременко и Игорь Яремчук.
Ранее сообщалось о том, что главой НБУ стал Яков Смолий.
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