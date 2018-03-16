США приветствуют назначение Смолия на пост председателя НБУ

Независимый Национальный банк крайне важен для экономического роста Украины, подчеркнули в посольстве США.

Соединенные Штаты Америки приветствуют назначение Якова Смолия а должность председателя Национального банка Украины (НБУ). Об этом посольство США в Украине сообщило в Twitter.

Читай также: МВФ приветствует назначение Смолия на пост главы НБУ

“Поздравляем нового председателя НБУ Якова Смолия. Надеемся на плодотворное сотрудничество с Вами и Вашей командой. Независимый Национальный банк - крайне важен для экономического роста Украины“, - отметили в посольстве.



До этого назначение Смолия приветствовал Международный валютный фонд (МВФ). “Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемой им организацией. В течение последних лет НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы, а также показал себя критически важным якорем стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым“, - подчеркнул постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.



Вчера, 15 марта депутаты одобрили назначение Смолия на пост главы НБУ.