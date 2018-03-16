Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ рассказали о росте торговли с Украиной

Комментариев: 1
Экспорт из России в Украину составил 568,6 млн долларов, импорт РФ из Украины - 378,2 млн долларов. Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе выросла до 1,9% с 1,8% годом ранее.
Оборот торговли с РФ растет
Оборот торговли с РФ растет
depositphotos.com

В январе 2018 года оборот внешней торговли между Россией и Украиной составил 946,8 млн долларов. Это на 33,5% больше прошлогодних показателей, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ, пишет Прайм.

Читай также: Киев хочет расторгнуть экономический договор с РФ

Как отмечается, экспорт из РФ в Украину составил 568,6 млн долларов (рост на 30,7%), импорт РФ из Украины - 378,2 млн долларов (рост на 37,9%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе выросла до 1,9% с 1,8% годом ранее.

Напомним, в 2017 году оборот внешней торговли между Россией и Украиной.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Россия, торговля, экспорт, Импорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.03.2018, 16:55
Оценка:  +1
гость
нефтепродукты в основном из Раши везут?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь