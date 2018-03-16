В РФ рассказали о росте торговли с Украиной

Экспорт из России в Украину составил 568,6 млн долларов, импорт РФ из Украины - 378,2 млн долларов. Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе выросла до 1,9% с 1,8% годом ранее.

В январе 2018 года оборот внешней торговли между Россией и Украиной составил 946,8 млн долларов. Это на 33,5% больше прошлогодних показателей, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ, пишет Прайм.

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Как отмечается, экспорт из РФ в Украину составил 568,6 млн долларов (рост на 30,7%), импорт РФ из Украины - 378,2 млн долларов (рост на 37,9%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе выросла до 1,9% с 1,8% годом ранее.

Напомним, в 2017 году оборот внешней торговли между Россией и Украиной.