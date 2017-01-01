Законопроект о валюте зарегистрировали в Верховной Раде

Законопроект о валюте, поданный президентом Порошенко, зарегистрирован в парламенте под номером 8152.

Согласно сообщению на сайте парламента, законопроект имеет номер 8152 и подан президентом Петром Порошенко.

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12 марта президент на встрече с бизнесом предложил депутатам утвердить законопроект, разработанный Национальным банком Украины (НБУ).



“Руководство НБУ по моей просьбе разработало этот закон, он должен заменить устаревший валютный декрет кабмина от 1993 года“, - сказал Порошенко на встрече с бизнесом.



По его словам, закон основан на принципе “разрешено все, что не запрещено. “Закон отменяет валютный надзор для операций до 140 тыс. грн - это около 40% транзакций малого-среднего бизнеса“, - отметил президент.



Напомним, госдолг Украины перевалил за два триллиона гривен.