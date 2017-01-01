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В Украине ухудшились потребительские настроения

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Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились. А вот индекс девальвационных ожиданий опустился.
Потребительские настроения ухудшились
Потребительские настроения ухудшились
depositphotos.com

Индекс потребительских настроений в Украине в феврале 2018 года снизился на 4,2 пункта по сравнению с январем 2018 года - до 55,4. Об этом говорится в исследовании GfK Ukraine.

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Как отмечается, при этом индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года снизился на 3,3 пункта по сравнению с январем и составил 51,2, а индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайших 5 лет - на 6,6 пункта - до 64,1.

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился на 2,9 пункта – до 54,5, а индекс целесообразности больших покупок - на 5,6 пункта и составил 58,4.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,9 пункта – до 187,2.

"Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий опустился на 7,3 пункта - до значения 159,7", - говорится в исследовании.

При этом потребительские настроения ухудшились до прошлогодних показателей.

"Индекс потребительских настроений в феврале 2018 года упал до уровня марта 2017 года, таким образом потеряв набор высоты за период с мая по ноябрь 2017 года. Главным фактором падения является уменьшение индекса ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет. Положительная новость февраля – снижение девальвационных ожиданий по сравнению с январем 2018 года", - отмечают аналитики GfK.

Ранее сообщалось, почему дорожают продукты питания.

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Теги: исследования, потребитель, настроение, покупки
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Источник: korrespondent.net

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