В АМКУ назвали причины подорожания продуктов

На росте цен помимо прочего сказалось увеличение производственных затрат. В частности, траты на оплату труда, и стремительное восстановление потребительского спроса.

В Антимонопольном комитете Украины назвали главные факторы подорожания продуктов питания в 2017 году. Об этом говорится в отчете ведомства, пишет УНН.

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Прежде всего, в АМКУ отметили ускорение потребительской инфляции до 13,7%. На такой показатель не рассчитывал даже Нацбанк, по его прогнозам, он должен быть на 8% меньше.

“Ускорение инфляции в 2017 году по сравнению с 2016 годом (12,4%) произошло из-за действия таких факторов, как сокращение предложения отдельных овощей и фруктов из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильная ситуация в животноводстве, рост мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания, (прежде всего мясные и молочные) и повышение мировых цен на нефть“, - сказано в сообщении.

По данным ведомства, на росте цен также сказалось увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда, и стремительное восстановление потребительского спроса.

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“По оценкам НБУ, влияние повышения социальных стандартов на инфляцию в 2017 году проявилось прежде всего через канал повышения себестоимости производства, в частности вклад двукратного повышения минимальной заработной платы, оценененного на уровне около 2 п.п. в годовой показатель инфляции“, - отметили в АМКУ.

В то же время базовая инфляция ускорилась до 9,5% против 5,8% в 2016 году, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, почему дорожают продукты питания.