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Украина попала в тройку самых дешевых для жизни стран - исследование

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Дешевле, чем в Украине, проживание обойдется только в Пакистане и Тунисе. Такие результаты показало исследование потребительских цен в разных странах.
В Украине одни из самых низких цен на потребительские продукты
В Украине одни из самых низких цен на потребительские продукты
depositphotos.com

Украину признали одной из самых дешевых в мире стран. Более низкий уровень жизни только в Пакистане и Египте. Об этом говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, который основан на индексе Numbeo.

Также в первую пятерку попали Индия и Тунис.

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А самыми дорогими странами признали Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

При составлении рейтинга исследователи учитывали десятки различных факторов - начиная от стоимости блюд в средних ресторанах и заканчивая ценами на абонемент в спортзал, бутылку вина и чашку капучино.

Ранее сообщалось, почему дорожают продукты питания.

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Теги: Украина, рейтинг, исследования, цены, уровень жизни
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Источник: korrespondent.net

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МаксимУм    20.03.2018, 19:06
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