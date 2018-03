Украина попала в тройку самых дешевых для жизни стран - исследование

Дешевле, чем в Украине, проживание обойдется только в Пакистане и Тунисе. Такие результаты показало исследование потребительских цен в разных странах.

Украину признали одной из самых дешевых в мире стран. Более низкий уровень жизни только в Пакистане и Египте. Об этом говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, который основан на индексе Numbeo.

Также в первую пятерку попали Индия и Тунис.

А самыми дорогими странами признали Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

При составлении рейтинга исследователи учитывали десятки различных факторов - начиная от стоимости блюд в средних ресторанах и заканчивая ценами на абонемент в спортзал, бутылку вина и чашку капучино.

